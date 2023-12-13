Політика

Зустріч Зеленського та Байдена: Головне із заяв лідерів на пресконференції в Білому домі

13 Грудня 2023 06:59
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зеленський, сша, байден

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 12 грудня, зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом на тлі блокування додаткового фінансування для України в Конгресі. За підсумками переговорів у Білому домі глави держав дали спільну пресконференцію.

Джо Байден:

  • Україна вже здобула величезну перемогу над Росією та Путіним і вийде з війни «гордою, вільною та частиною західної родини», якщо США не відступлять;
  • США підтримуватимуть Україну, «доки зможуть», але без додаткового фінансування можливості вичерпуються;
  • Путін робить ставку на те, що США припинять допомагати Україні, і США мають довести, що він неправий;
  • За словами Байдена, саме республіканці винні у тупиковій ситуації з допомогою Україні. Те, що підтримка України заблокована, тішить російських пропагандистів, можливо, республіканцям час «замислитися»;
  • зараз на кону свобода України, але якщо Путіна не зупинити, свобода практично всіх у світі буде під загрозою;
  • Білий дім працює з республіканцями та демократами над пошуком двопартійного компромісу щодо кордону, президент США готовий на компроміс;
  • перемога України означає, що «Україна є суверенною та незалежною нацією», яка може захищатися від агресії;
  • Україна буде в НАТО, але зараз потрібно зробити все, щоб вона виграла війну.

Володимир Зеленський:

  • Україна звільнила 50% території, захопленої Росією після 24 лютого 2022 року, здобула перемогу в Чорному морі та відновлює свою економіку завдяки морському експорту;
  • на зустрічі з Байденом обговорювалося посилення міці України у 2024 році. Україна має намір знищити російську логістику на українській території та позбавити Росію переваги у повітрі, бо «той, хто контролює небо, контролює тривалість війни»;
  • дві третини американської підтримки України залишаються у США;
  • Україна і США показали, що партнерство сильніше за будь-яку російську агресію;
  • контрнаступ був непростим, але Україна зробила серйозні кроки вперед, Сили оборони знищили «ядро» так званої ПВК Вагнера — 20 тисяч бойовиків, а Росія не захопила жодного українського села;
  • під час своїх зустрічей у США Зеленський отримав від сенаторів «більш ніж позитивні» сигнали, Україна розраховує на результат;
  • здача Україною територій була б абсолютним божевіллям.

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