Політика

Зустріч української та американської делегацій в Джидді: коли розпочнеться та хто у складі
11 Березня 2025 10:35
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Прапори України та Саудівської Аравії / Фото: AFP
Прапори України та Саудівської Аравії / Фото: AFP

У Державному департаменті США назвали час зустрічі делегацій України й США у місті Джидда у Саудівській Аравії: 12:00 за місцевим часом – 11:00 за Києвом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Американську сторону представлятимуть державний секретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Українську делегацію очолять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умеров.

Також наразі у Саудівській Аравії з робочим візитом перебуває і президент України Володимир Зеленський. Однак він не братиме участі у перемовинах.


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Зустріч української та американської делегацій в Джидді: коли розпочнеться та хто у складі
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