Зустріч української та американської делегацій в Джидді: коли розпочнеться та хто у складі

У Державному департаменті США назвали час зустрічі делегацій України й США у місті Джидда у Саудівській Аравії: 12:00 за місцевим часом – 11:00 за Києвом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Американську сторону представлятимуть державний секретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Українську делегацію очолять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умеров.

Також наразі у Саудівській Аравії з робочим візитом перебуває і президент України Володимир Зеленський. Однак він не братиме участі у перемовинах.