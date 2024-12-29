Зурабішвілі відмовилася йти у відставку з поста президента Грузії

Тисячі грузинських протестувальників утворили живий ланцюг у столиці Грузії, Тбілісі, напередодні політичного протистояння, коли новий президент готується скласти присягу, передає BBC.

Інавгурація нового президента – колишнього футболіста «Манчестер Сіті» Міхеїла Кавелашвілі, який вважається союзником правлячої партії «Грузинська мрія» – має відбутися в неділю.

Але чинний глава держави Саломе Зурабішвілі відмовляється йти у відставку, називаючи його обрання нелегітимним.

Партія «Грузинська мрія», яка перебуває при владі вже 12 років, перемогла на парламентських виборах у жовтні, але перемога була затьмарена звинуваченнями у фальсифікаціях, і з тих пір тривають протести.

Чотири основні опозиційні групи відкинули Кавелашвілі і бойкотували парламент.

Поки що незрозуміло, як вирішиться це протистояння.

Протестувальники, розмахуючи прапорами Грузії та ЄС, утворили в суботу живий ланцюг, який розтягнувся на кілометри.

«Я вийшов на вулицю разом з усією сім’єю, намагаючись якось вирвати цю маленьку країну з пазурів Російської імперії», – сказав один з протестувальників в інтерв’ю агентству Associated Press.

Останніми роками «Грузинська мрія» стає все більш авторитарною, приймаючи закони в російському стилі, спрямовані проти ЗМІ та неурядових груп, які отримують іноземне фінансування, а також проти ЛГБТ-спільноти.

Вона відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну і назвала Захід «партією глобальної війни», висміюючи свою заявлену мету – вступ до ЄС і НАТО.

Переважна більшість грузинів підтримує шлях країни до ЄС, і це є частиною конституції.

Але в листопаді правляча партія країни заявила, що уряд не буде вести переговори про вступ до ЄС до 2028 року.

Ця заява викликала кількаденні протести, а спецназ застосував сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, які давали відсіч, кидаючи фаєри і каміння.

Цього тижня США запровадили санкції проти колишнього прем’єр-міністра Грузії і мільярдера, засновника «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі.

Грузія є парламентською демократією, де президент є главою держави, а прем’єр-міністр – головою парламенту.

Нинішній президент Зурабішвілі назвала обрання Кавелашвілі, яке відбулося за системою колегії виборців, де він був єдиним кандидатом, пародією.

Коли Зурабішвілі стала президентом у 2018 році, її підтримала «Грузинська мрія», але відтоді вона засудила їхню перемогу на виборах наприкінці жовтня як «російську спецоперацію» і підтримала нічні проєвропейські протести біля парламенту.

Зурабішвілі пообіцяла не йти у відставку.

Уряд заявляє, що якщо вона відмовиться залишити посаду, то скоїть злочин.