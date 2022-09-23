Політика

ЗСУ звільнили ще одне селище на Донеччині

23 Вересня 2022 15:28
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Збройні сили України встановили контроль на селищем Яцьківка на Донеччині та відновили раніше втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

“В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка.

Наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту”, сказав Громов сьогодні на брифінгу.

За його словами, на Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника.


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