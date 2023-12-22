Суспільство

ЗСУ знищили три ворожі винищувачі Су-34

22 Грудня 2023 13:07
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літаки, зсу

22 грудня українські захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram

“Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого “шахеда” із серією “ЬІ” отримав послання від окупантів: “сDохните сYки”.

Чудова ідея! Ось вам наша відповідь!

Сьогодні опівдні на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34!

Вечного полета “братья”!”.

Командувач подякував бійцям за бойову роботу.


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