ЗСУ знищили три ворожі винищувачі Су-34

22 грудня українські захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram
“Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого “шахеда” із серією “ЬІ” отримав послання від окупантів: “сDохните сYки”.
Чудова ідея! Ось вам наша відповідь!
Сьогодні опівдні на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34!
Вечного полета “братья”!”.
Командувач подякував бійцям за бойову роботу.