Суспільство

ЗСУ знищили нові танки росіян біля Кремінної, – Гайдай

12 Березня 2023 19:23
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зсу, Гайдай

Російські окупанти накопичили в Луганській області резерви, техніку та боєкомплекти. Однак, українські захисники точними ударами з тилу урізають логістику ворога.

Відтак, кількість ворожих обстрілів зменшується. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські загарбники лише нещодавно перекинули під Кремінну на Луганщині новітні танки Т-90, ЗСУ за два тижні знищили практично всі машини.

“Можу сказати, що на Кремінну кинули навіть новітні танки Т-90 і за два тижні вони переходять вже на Т-72”, – зазначив глава ОВА.

Ворог проводить наступи щодня за напрямками Сватове – Куп’янськ, Кремінна – Лиман та у Білогорівці, але ситуація залишається без змін.

За словами Гайдая, росіяни накопичили резерви, техніку та боєкомплекти, але сили оборони України потроху все це знищують. Сильно впливають точні удари ЗСУ по тилах ворога.

“Є у них постійні спроби продавити нашу оборону, але все залишається стабільно. Стійко там тримаються наші захисники”, — додав очільник ОВА.

Гайдай пояснив, що на території тимчасово окупованої Луганщини періодично вибухають склади росіян із боєкомплектом, що значно зменшує логістичні можливості ворожої армії, а відтак і кількість обстрілів.


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