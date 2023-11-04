Політика

ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром

4 Листопада 2023 10:08
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ISW

Українські війська завдали ударів по колоні РФ біля Вугледара Донецької області – знищили десятки одиниць російської бронетехніки.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з посиланням на речника Таврійського угруповання українських військ полковник Олександра Штупуна інформують, що українські Сили оборони нещодавно знищили десятки російських військових машин і зупинили російську атаку біля Вугледара.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку та під час атак російські війська втратили десятки одиниць військової техніки.


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ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром
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