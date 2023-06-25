ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем

Минулої доби ЗСУ ліквідували 720 окупантів, знищили 41 крилату ракету, 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 2 засоби ППО.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
Дані уточнюються.
В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.