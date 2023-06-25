Суспільство

ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем

25 Червня 2023 10:15
27
читать на русском →
генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 720 окупантів, знищили 41 крилату ракету, 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4030 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
  • артилерійських систем – 4034 (+19) од,
  • РСЗВ – 624 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Червня 2023 12:41
40

Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN
25 Червня 2023 09:38
90

Росіяни в Бердянську вбили двох підлітків-партизанів
24 Червня 2023 23:06
239

Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде у Білорусь, — Пєсков
24 Червня 2023 20:51
210

Пригожин заявив, що розвертає колони і йде у зворотному напрямку
24 Червня 2023 20:44
118

Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках, – Маляр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки