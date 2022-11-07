ЗСУ збили штурмовик на Херсонщині

Сьогодні, 7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє тг-канал Повітряні Сили ЗСУ.
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Сьогодні, 7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє тг-канал Повітряні Сили ЗСУ.
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