Суспільство

ЗСУ збільшать кількість дальніх ударів по РФ

25 Квітня 2024 12:31
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зсу, рф
Тоні Радакін / Getty Images

ЗСУ можуть збільшити кількість дальніх ударів по території ворога завдяки західній допомозі. 

Про це сказав глава збройних сил Великої Британії Тоні Радакін в інтерв’ю Financial Times

Радакін визнав, що оборона України зараз не в найкращому стані, триває важка боротьба, щоб відбити наступи російських військ.

Однак, за його словами, такий похмурий “знімок” війни не враховує довгострокових тенденцій на користь Києва. Вони охоплюють нещодавнє надання військової допомоги зі США та Європи, дедалі ефективніші далекобійні атаки України та «повну неспроможність» Москви зупинити основний експорт українського зерна через Чорне море.

«Небезпека будь-якої миттєвої оцінки (загальної – ред.) картини в тому, що вона (ігнорує – ред.) те, де ми зараз і де будемо в наступні кілька років», – сказав Радакін, додавши, що потрібно припинити «задобрювати Росію» і вірити в її «більші переваги».

Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

«У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби,   її здатність продовжувати глибокі операції стане характерною рисою війни», – сказав Радакін, додавши, що ці удари «мають ефект».


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