ЗСУ завдали двох ударів по окупантах: уражено командний пункт росіян на Донеччині та військовий об’єкт на Курщині

Напередодні Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ в населеному пункті Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії.

Також 3 березня Повітряні Сили завдали успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади в районі населеного пункту Троїцьке Курської області РФ.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військових. Локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

“Сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об’єктів РФ, допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу”, – йдеться в повідомленні.