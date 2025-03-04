Суспільство

ЗСУ завдали двох ударів по окупантах: уражено командний пункт росіян на Донеччині та військовий об’єкт на Курщині
4 Березня 2025 19:10
читать на русском →
Дим після вибуху / Фото ілюстративне: online.ua
Дим після вибуху / Фото ілюстративне: online.ua

Напередодні Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ в населеному пункті Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії.

Також 3 березня Повітряні Сили завдали успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади в районі населеного пункту Троїцьке Курської області РФ.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 російських військових. Локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

“Сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об’єктів РФ, допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу”, – йдеться в повідомленні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 19:10

ЗСУ завдали двох ударів по окупантах: уражено командний пункт росіян на Донеччині та військовий об’єкт на Курщині
4 Березня 2025 18:46

Повернулася з Токіо Яна Степаненко, яка пробігла марафон на протезах, збираючи кошти для бійця бригади “Азов”
4 Березня 2025 18:06

Зеленський: Готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
4 Березня 2025 17:39

Українського військового обвинувачують в держзраді: шпигував для росіян та розшукував винищувачі F-16
4 Березня 2025 17:11

На Львівщині працівники банку привласнювали кошти клієнтів: з рахунків громадян зникло понад 5 млн гривень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки