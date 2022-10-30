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ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

30 Жовтня 2022 10:42
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генштаб

Кількість 200-х окупантів збільшується з кожним днем. Лише за минулу добу, 29 жовтня, Збройні Сили України ліквідували 950 російських солдатів.

“Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках”, – зазначили у Генштабі.

Кількість ліквідованих окупантів за добу є найбільшою від початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника по даним Генштабу з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2672 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од,
  • артилерійських систем – 1724 (+16) од,
  • РСЗВ – 383 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 197 (+2) од,
  • літаків – 274 (+1) од,
  • гелікоптерів – 252 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 352 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА “Орлан -10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.


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