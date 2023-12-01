Суспільство

ЗСУ за добу ліквідували 1 280 окупантів

1 Грудня 2023 08:19
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війна

Сили оборони продовжують знищувати ворога у визвольній війні проти Росії − лише за минулу добу вони ліквідували 1 280 окупантів, 13 ворожих танків, 32 ББМ і 22 артилерійські системи. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 330 040 (+1 280) осіб,
  • танків − 5 564 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 10 372 (+32) од,
  • артилерійських систем − 7 931 (+22) од,
  • РСЗВ − 912 (+2) од,
  • засобів ППО − 602 (+2) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 976 (+22) од,
  • крилатих ракет − 1 567 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 399 (+38) од,
  • спеціальної техніки − 1 137 (+13) од.

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