ЗСУ використовують попередній досвід щоб удосконалити штурм – розвідка Британії

Останніми днями українські війська переналаштувалися та знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу, щоб удосконалити тактику штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках.

У Луганській області російські сили доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс біля Креміні.

Ймовірно, це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву.