ЗСУ вступають у бій з першою лінією російської оборони Токмака – CBS News

Офіційні особи США повідомили CBS News, що, схоже, українські військові досягли прогресу в наступі на контрольоване Росією місто Токмак – життєво важливе місто-бар’єр, яке стоїть між українськими силами та південно-східним містом Мелітополь.

Однією з цілей контрнаступу України є просування на південь через потужні російські укріплення з метою повернення окупованого Мелітополя – воріт до Криму, незаконно анексованого Москвою в 2014 році та життєво важливого російського транзитного вузла.

Офіційний представник США повідомив CBS News, що українські війська пройшли через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

“Відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя буде складним завданням для українського контрнаступу, який досяг поступових успіхів цього літа”, – йдеться у повідомленні.