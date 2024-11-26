Суспільство

ЗСУ відкинули росіян від Куп’янська 
26 Листопада 2024 17:22
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зсу, куп'янськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українські війська відкинули російські війська від Куп’янська на Харківщині та наразі контролюють ситуацію на підступах до міста. 

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин у телеефірі.

“Росіяни намагаються діяти малими штурмовими групами, поступово накопичуючи сили. Вони роблять це без залучення великої кількості бронетехніки. Однак ситуацію вдалося стабілізувати, і ворог був відкинутий від Куп’янська. Наші війська знищують техніку та окупантів, які намагаються переправитись на інший берег. Всі дії знаходяться під контролем наших Сил оборони. Якщо деякі групи намагаються переправитись через річку у складі 8-10 осіб, то на берег підходить лише 2-3 з них. Ворог ліквідується ще на цьому етапі”, — зазначив він.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підкреслив, що російські війська використовують човни для переправи через річку Оскіл на Куп’янщині, але українські захисники знищують ці групи.

“Такі факти мали місце. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи регулярно випробовують оборону наших військових і застосовують різні тактики. Вони переправляються через Оскіл на човнах і намагаються пройти через мінні поля. Наші воїни своєчасно виявляють ці спроби і знищують ворога на підступах до Куп’янська та інших територій. Бої тривають активно вже другу добу”, — додав він.


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