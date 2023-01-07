ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів

За минулу добу вдалося відбити атаки окупантів біля низки населених пунктів, зокрема Соледару.

За даними Генштабу, росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Наступальні дії окупанти ведуть на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Бох під Бахмутом добряче виснажили ворога, тому він почав перекидати свої війська у район Соледара. Цей населений пункт розташований за 15 кілометрів від Бахмута.