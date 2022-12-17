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ЗСУ відбили атаки ворога у районах понад 20 населених пунктів, – Генштаб

17 Грудня 2022 09:46
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генштаб

За добу 16 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

В той же час російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки – Луганської.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник  обстріляв райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого ураження поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії  за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.


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