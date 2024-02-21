Суспільство

ЗСУ вдарили по полігону під Волновахою, загинули десятки окупантів — BBC

21 Лютого 2024 07:27
читать на русском →
війна
Скриншот інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні DeepState

Удень 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів у районі Волновахи Донецької області. Загинули щонайменше 60 осіб.

Про це пише російська служби BBC.

За даними джерела, українські військові, ймовірно, застосували дві ракети HIMARS.

«У середині дня 20 лютого українські військові, імовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області», — йдеться в повідомленні.

За даними джерела, постійним місцем дислокації бригади є місто Борзя в Забайкальському краї Росії.

За різними оцінками, зокрема серед самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 осіб.

«Українська влада подію не коментувала», — додали в BBC.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Лютого 2024 07:59

Укpаїнські захисники знищили pосійський винищувач-бомбаpдувальник Су-34
21 Лютого 2024 09:54

Росія активізувала план дезінформації та спроб убити відомих українців, – Буданов
21 Лютого 2024 09:35

Курс гривні другий день поспіль оновив історичний мінімум
21 Лютого 2024 08:12

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, – Генштаб
21 Лютого 2024 07:23

Балістика, Х-22 і дрони: Як Сили оборони відбили чергову повітряну атаку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки