Суспільство

ЗСУ вдарили по полігону під Волновахою, загинули десятки окупантів — BBC Скриншот інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні DeepState Удень 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів у районі Волновахи Донецької області. Загинули щонайменше 60 осіб. Про це пише російська служби BBC. За даними джерела, українські військові, ймовірно, застосували дві ракети HIMARS. «У середині дня 20 лютого українські військові, імовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області», — йдеться в повідомленні. За даними джерела, постійним місцем дислокації бригади є місто Борзя в Забайкальському краї Росії. За різними оцінками, зокрема серед самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 осіб. «Українська влада подію не коментувала», — додали в BBC.



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