ЗСУ вдарили по морській газовій платформі в Чорному морі

Військово-морські сили ЗСУ в партнерстві з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України вдарили по морській газовій платформі, на яку окупанти завезли обладнання та військовий персонал.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

“Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо”, – написав він.

Плетенчук також повідомив, що за півдоби до поразки ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. “Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала”, – зазначив він.