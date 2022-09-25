ЗСУ уразили місце розташування росгвардії в Херсоні

На Півдні країни ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ напередодні виконали 266 вогневих завдань, йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”.

Посилений вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, знищено три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.

За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.