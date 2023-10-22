ЗСУ спростували інформацію про створення плацдарму на лівому березі Дніпра

Оперативне командування “Південь” називає неправдивими заяви про створення ЗСУ плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Нагадаємо, про це пишуть протягом останнього тижня російські військові пабліки. Про те ж заявляли і аналітики “Інституту вивчення війни” (зокрема, щодо створення ЗСУ плацдарму у селі Кринки поблизу Нової Каховки).

“Хто сприймає їх докази, як ствердження, мені це дуже дивно чути. Ми говоримо про те, що наша бойова робота ведеться на різних напрямках різними способами. Опора дійсно здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від армії РФ”, — говорить Гуменюк.

За її словами, російські військові продовжують обстрілювати з повітря, тому українські захисники намагаються полегшити життя мирного населення, які проживають на правобережжі Херсонської області.

“Мова йде про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені, тільки тоді коли є закріплений результат. Такі проголошення, які вже лунали й раніше в нашій зоні бойових дій, шкодять бойовій роботі. І вже не раз було оголошено, що робота навколо якось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Тому не треба поспішати, а варто довіряти військовим, які працюють”, — каже Наталія Гуменюк.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня додала, що на тимчасово окупованому лівобережжі люди переховуються, не хочуть виходити на контакт з окупаційною владою, з колаборантами та з представниками військових.

“Вони чинять опір, і як констатують місцеві, російські окупанти почали активно займатись мародерством. Вони пакують речі, дуже багато відправляють. Це ознака того, що вони більше не закріплюються в цих населених пунктах і переміщуються в глиб. Цілком очевидно, що будуть шукати місце зимівлі там, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, там де є залізобетонні конструкції”, — говорить Наталія Гуменюк.

Тим часом російські військові паблики про спроби створення українськими військами плацдарму на лівому березі повідомляють із вівторка.

При цьому частина з них пише, що підрозділи ЗСУ під ударами росіян змушені були залишити лівий берег (про це заявляє і МО РФ). Інші кажуть, що українські військові на лівому березі все ще залишаються.

Також різняться і оцінки цих дій. Дехто називає це підготовкою до масштабного форсування Дніпра силами ЗСУ. Інші оцінюють ці рейди як разові акції ДРГ із метою змусити росіян перекинути на лівий берег підкріплення з інших ділянок фронту.