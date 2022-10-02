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ЗСУ продовжують просуватися на Півдні, – Гюменюк

2 Жовтня 2022 13:42
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Українські військові продовжують наступати та просуватися на Півдні України. Вони звільняють свої землі, не дивлячись на те, що диктатор Путін вирішив привласнити їх та проголосив своїми.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на керівницю пресцентру ОК “Південь” Наталію Гуменюк.

Вона зауважила, що “незалежність” чи “приєднання” будь-яких українських територій до Росії– це дуже приватна думка росіян, яку не підтримує ніхто у цивілізованому світі, а особливо – сили оборони та ЗСУ.

Наші захисники продовжують виконувати свої завдання, зокрема й з авіацією, яка за минулу добу, 9 разів атакували позиції ворога на Півдні. На додачу до цього українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 550 вогневих завдань.

“Ми продовжуємо не тільки бити ворога та “віджимати” у нього техніку, а й витискати його з тих рубежів оборони, які він собі облаштував, думаючи, що залізобетон – це залізобетонно. Ні, земля наша, і будемо виколупувати їх навіть через такі загородження”, – наголосила представниця ОК “Південь”.

За словами Наталії Гуменюк, є інформація, що росіяни вже підтягують щойнонабраних мобілізованих на Південь, однак це завдання для них дуже ускладнене. Річ у тім, що українська сторона тримає під вогневим контролем всі транспортні артерії. І хоч росіяни намагаються якось ремонтувати їх або використовувати альтернативні засоби – катери, баржі, пороми, понтони, фактично їм нічого не вдається.

Відтак, у ворога дійсно відчувається скрута навіть у контексті забезпечення найнеобхіднішим – російським підрозділам то бракує питної води, то немає засобів захисту, то не вистачає боєприпасів.


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