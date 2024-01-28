ЗСУ потрібна піхота, – Ніколюк

В України є можливість підготувати 500 тисяч, 100 тисяч або 200 тисяч військовозобов’язаних, як це буде визначено новим законопроєктом про мобілізацію, над яким наразі працюють у Кабміні, розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сьогодні, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина залучена в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити», – каже він.

Ніколенко уточнив, що станом сьогодні за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта, 80% – в Україні.

Генерал-майор уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже «на декілька років випереджає тих, хто її навчає».

«Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється і ці тонкощі необхідно враховувати», – каже Ніколюк.

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.

«Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота», – підкреслив він.