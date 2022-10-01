ЗСУ показали розгромлені колони російських військ у Лимані, окупанти відходять з міста

Лиман, до якого входять ЗСУ, усіяний тілами та розгромленою технікою російських окупантів.

Перші кадри розгромлених колон російських агресорів з’явилися на українських Telegram-каналах.

Також сьогодні у Генштабі підтвердили, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів навколо Лиману. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи», — розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська.

“Союзні війська було відведено з населеного пункту більш вигідні рубежі – МО РФ”, – повідомило пропагандистське агентство РИА Новости.