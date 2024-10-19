ЗСУ погрожує блогерам і медіа кримінальними справами за “спекуляції” щодо ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ попередили, що за “спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників ТЦК та СП” можуть порушувати кримінальні справи.

Вони поскаржилися на почастішання випадків “поширення викривленої та неперевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України”.

У повідомленні йдеться, що “будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої (компрометуючої) інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації і достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому”.

Разом з тим, у Сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП “не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ”, а кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України.