ЗСУ оточили росіян у Лимані, окупанти прощаються з рідними

ЗСУ оточили Лиман. Станом на 1 жовтня в оточенні перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Окупанти просили у свого командування дозволу вийти, але отримали відмову. Тепер виходи міста для загарбників перекриті. У них залишилось 3 варіанти: спробувати прорватись, здатись чи загинути.

Голова Луганської ОВА Гайдай підтвердив, що у напрямку Лиману росіяни перекидають техніку. Однак в цьому випадку це їм не допоможе. Він підкреслив, що 5 тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.

В Інституті з вивчення війни переконані, що успішний контрнаступ ЗСУ дозволить звільнити Лиман найближчими днями, просунувшись в глибину Донецької області. Зокрема протягом найближчих 72 годин.

В ГУР опублікували перехоплення розмови окупанта з дружиною, в якому він скаржиться, що вони потрапили в “котел” і дзвонить попрощатися. Військовий рф знаходячись у важкому моральному стані, він наляканий і розгублений.

Ситуація навколо лиману розвивається дуже стрімко. Речник східного угруповання військ Сергій Череватий вдень 30 вересня повідомив, що ЗСУ завершують операцію з оточення ворога навколо Лиману. Та вже через кілька годин уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Костенко повідомив, що операція з оточення ворожих військ завершена.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв події в Лимані з трагедією в Іловайську, яку влаштували бойовики та окупанти ще 8 років тому. Щоправда, ситуація змінилася. Якщо у 2014 році українські війська потрапили в оточення і погодилися вийти без зброї, а їх підло розстріляли, то тепер про вихід доведеться просити окупантам.

“8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів”, – написав Михайло Подоляк.