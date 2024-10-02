Суспільство

ЗСУ офіційно підтвердили вихід із Вугледару
2 Жовтня 2024 12:52
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війна, окупація
Військовий 72 омбр їде вулицею зруйнованого Вугледару / Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Сили оборони України вийшли із міста Вугледар Донецької області, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця”.

“Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій”, – йдеться у повідомленні.

Там також зазначити, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ, тим самим виникла загроза оточення міста.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, внаслідок окупації міста Україна втратила увесь колишній Волноваський район.

Битва за Вугледар тривала з самого початку повномасштабного вторгнення. Майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняла це українське місто.


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