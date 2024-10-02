Після захоплення Вугледару Україна втратила увесь Волноваський район

Місто Вугледар у Донецькій області окуповано російськими військами, внаслідок чого Україна втратила увесь колишній Волноваський район.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

“Волноваський район (за старою адміністративною системою) повністю втрачено”, – сказано у повідомленні.

Офіційно про вихід з Вугледару у Силах оборони не заявляли, проте Генштаб у своєму останньому зведені не згадав це українське місто.

“На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка”, – йшлося у зведені ГШ стоном 8:00.

На опублікованих російськими військовими кадрах з безпілотника видно, як окупанти піднімають прапор Росії над розбомбленими будівлями в зруйнованому місті. Як пише The Financial Times, Вугледар використовувався Україною як точка огляду для атак на лінії постачання РФ на південь.

Битва за Вугледар тривала з самого початку повномасштабного вторгнення. Майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняла це українське місто.