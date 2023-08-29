ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку, – Генштаб

Українські воїни наступають на Мелітопольському напрямку, знищили ТОС-1А “Сонцепьок” і відбили атаку РФ у районі Мар’їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти.

Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” противника.