Суспільство

ЗСУ на Таврійському напрямку за три дні взяли в полон майже 30 окупантів

9 Січня 2024 11:39
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війна

На таврійському напрямку за три дні майже 30 полонених окупантів, авіаударів минулої доби не було, заявив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“В операційній зоні ОСУВ “Таврія” минулої доби ворог завдав п’яти ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках”, – написав Тарнавський.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистема, 9 БПЛА, 2 автомобілі та 1 одиниця спецтехніки.


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