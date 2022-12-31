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ЗСУ “мініснули” ще понад 700 окупантів, склади та пункти управління

31 Грудня 2022 10:18
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генштаб, втрати ворога

Російська армія зазнає шалених втрат в Україні. Під кінець року кількість ліквідованих окупантів сягнула 105 960 осіб.

За минулу добу українські захисники “задвохсотили” ще 710 окупантів. Крім того, ЗСУ “мінуснули” чимало техніки ворога.

За даними Генштабу від поатку повномаштабної війни ЗСУ знищили:

  • танків – 3029 (+3),
  • бойових броньованих машин – 6075 (+16),
  • артилерійських систем – 2016 (+6),
  • РСЗВ – 423 (+0),
  • засобів ППО – 213 (+1),
  • літаків – 283 (+0),
  • гелікоптерів – 269 (+1),
  • крилатих ракет – 711 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
  • кораблів/катерів – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24),
  • спеціальної техніки – 180.

Окрім того, підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.


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