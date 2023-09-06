ЗСУ мають успіх на півдні, а росіяни вперше відкрито визнали втрату Роботиного

Збройні Сили України мають успіх у напрямку Новопрокопівки під час наступу у Запорізькій області. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, Сили оборони мали успіх на напрямі Роботине-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, переміщують підрозділи та війська, вводять резерви.

Тим часом окупанти вперше відкрито визнали втрату Роботиного — один із гауляйтерів Москви заявив, що загарбники відійшли з селища.