Суспільство

ЗСУ мають успіх на півдні, а росіяни вперше відкрито визнали втрату Роботиного

6 Вересня 2023 09:59
читать на русском →
війна

Збройні Сили України мають успіх у напрямку Новопрокопівки під час наступу у Запорізькій області. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, Сили оборони мали успіх на напрямі Роботине-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Він зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, переміщують підрозділи та війська, вводять резерви.

Тим часом окупанти вперше відкрито визнали втрату Роботиного — один із гауляйтерів Москви заявив, що загарбники відійшли з селища.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Вересня 2023 10:52

Підготовка енергосистеми до зими. Зеленський провів засідання Ставки
6 Вересня 2023 12:04

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
6 Вересня 2023 11:47

Окупанти нанесли ракетний удар по підприємству у Запоріжжі
6 Вересня 2023 11:28

Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів, – CNN
6 Вересня 2023 10:44

Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки