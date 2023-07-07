Суспільство

ЗСУ мають частковий успіх в районі Кліщіївки – Генштаб 

7 Липня 2023 09:08
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зсу, бахмут, контрнаступ

Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.

Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на заяву речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута вони продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів. 

“В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої”.


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