Новини

Втрати росіян перевалили за 102 тисячі

25 Грудня 2022 12:20
7
зсу, втрати ворога

Збройні сили за добу ліквідували 620 російських окупантів, загальна кількість вбитих загарбників перевалила за 102 тисячі.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 102050 (+620) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3011 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1991 (+3) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2022 10:12
62

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну паузу, – ISW
25 Грудня 2022 12:49
0

Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW
25 Грудня 2022 11:19
21

У Василівці окупанти заборонили жителям виходити з дому
25 Грудня 2022 10:41
12

У Харкові відкрили штаб для пошуку зниклих рідних
25 Грудня 2022 09:47
67

Різдво 25 грудня: традиції святкування
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
усі думки