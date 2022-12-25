Втрати росіян перевалили за 102 тисячі

Збройні сили за добу ліквідували 620 російських окупантів, загальна кількість вбитих загарбників перевалила за 102 тисячі.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:
- особового складу близько 102050 (+620) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3011 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
- артилерійських систем – 1991 (+3) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Дані уточнюються.
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