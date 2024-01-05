Суспільство

ЗСУ концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат, – Залужний

5 Січня 2024 20:07
читать на русском →
війна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Під час розмови Залужний розповів своєму колезі про ситуацію на фронті.

“Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці”, – заявив він.

Також з генералом Каволі Залужний детально обговорив можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

“Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Акцентував увагу на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією”, – додав головнокомандувач ЗСУ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Січня 2024 18:28

Спікер Палати представників готовий обговорити з Байденом надання допомоги Україні, – ЗМІ
5 Січня 2024 18:46

Воїни Повітряних сил знищили на Херсонщині 3 російські БПЛА
5 Січня 2024 18:16

З’явились нові деталі удару ЗСУ по Криму
5 Січня 2024 16:44

В Україні проведуть масштабну реформу вищої освіти
5 Січня 2024 15:24

Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ обстріляла Харків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки