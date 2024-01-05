ЗСУ концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Під час розмови Залужний розповів своєму колезі про ситуацію на фронті.

“Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці”, – заявив він.

Також з генералом Каволі Залужний детально обговорив можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

“Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Акцентував увагу на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією”, – додав головнокомандувач ЗСУ.