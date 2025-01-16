Суспільство

Діденко попередила про сильний вітер у п’ятницю
16 Січня 2025 21:58
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Центр Харкова / Фото: Суспільне
Центр Харкова / Фото: Суспільне

У п’ятницю, 17 січня, в Україні прогнозується сильний північно-західний вітер, а на лівобережжі можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Уночі холодне повітря охопить Закарпаття, Поділля, Чернівецьку область і південні регіони, де температура знизиться до 0…-4°C. У решті областей очікується близько 0°C.

Удень найтепліше буде в західних і південних областях – від +1 до +5°C, а на решті території – 0…+3°C.

За словами Діденко, на лівобережжі очікуються мокрий сніг і дощ, тоді як правобережжя залишиться без істотних опадів. Особливістю дня стане сильний північно-західний вітер.

У Києві 17 січня буде хмарно, без значних опадів, температура коливатиметься в межах 0…+2°C. У столиці також прогнозують сильний вітер.

Надалі тепла погода утримається по всій країні, а похолодання з переходом до морозів очікується після 23-24 січня.


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