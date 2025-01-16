Путін підписав указ про військові збори для резервістів

16 січня російський президент Володимир Путін підписав указ про проведення у 2025 році військових зборів для громадян, які перебувають у запасі.

Згідно з документом, призов заплановано для служби у Збройних силах РФ, Нацгвардії, рятувальних формуваннях, а також у структурах цивільної оборони, держохорони та ФСБ.

Торік аналогічний указ було підписано у березні, а у 2023 році — у травні.

Планові військові збори проводяться на підставі директиви, що готується мобілізаційним управлінням Міноборони РФ. Далі регіональні військкомати розсилають повістки резервістам.

Указ набирає чинності з дня опублікування.