Політика

Путін підписав указ про військові збори для резервістів
16 Січня 2025 20:56
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16 січня російський президент Володимир Путін підписав указ про проведення у 2025 році військових зборів для громадян, які перебувають у запасі.

Згідно з документом, призов заплановано для служби у Збройних силах РФ, Нацгвардії, рятувальних формуваннях, а також у структурах цивільної оборони, держохорони та ФСБ.

Торік аналогічний указ було підписано у березні, а у 2023 році — у травні.

Планові військові збори проводяться на підставі директиви, що готується мобілізаційним управлінням Міноборони РФ. Далі регіональні військкомати розсилають повістки резервістам.

Указ набирає чинності з дня опублікування.


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