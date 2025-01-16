Політика

Сирський представив головкомам НАТО стратегію ЗСУ на 2025 рік
16 Січня 2025 19:30
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував колег із НАТО про ситуацію на фронті, розповів про російські плани та представив стратегію української армії на 2025 рік.

За повідомленням місії України при НАТО, 16 січня у штаб-квартирі Альянсу відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів Збройних сил. Сирський виступив на ньому через відеозв’язок.

Під час виступу Сирський окремо наголосив на важливості для України посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту критичної інфраструктури, а також можливості завдавати ударів по військових об’єктах вглибині території РФ.

Також головком закликав партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість за “данською моделлю”, а також надати додаткову підтримку у підготовці військових – як навчання за межами України так і проведення тренувань на українських полігонах із залученням інструкторів Альянсу.

Союзники запевнили у тому, що підтримка України залишатиметься незмінною і підтвердили готовність надавати необхідну допомогу.


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