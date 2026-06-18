У центрі Харкова викрили підпільний цех із виробництва вибухівки та напалму

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією викрили у Харкові підпільний цех, де незаконно виготовляли вибухові речовини та запалювальні суміші, зокрема напалм. Про це повідомило Управління СБУ в Харківській області.

У Харкові вилучили близько 40 кг вибухівки та напалму під час спецоперації СБУ / Фото: СБУ

За даними слідства, злочинна група облаштувала виробництво в центральній частині Харкова. У приміщенні було встановлено спеціальне обладнання для подрібнення компонентів, змішування хімічних речовин, фасування та зберігання готової продукції.

Правоохоронці встановили, що до складу групи входили п’ятеро осіб, а її організаторами була подружня пара. Двоє учасників безпосередньо займалися виготовленням вибухових речовин і мали спеціальні знання в галузі хімії. Ще один фігурант, за даними СБУ, працював в IT-сфері та відповідав за облік продукції, пошук клієнтів і прийом замовлень.

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За інформацією слідства, готову вибухівку збували місцевим жителям. Правоохоронці не виключають, що серед покупців могли бути представники кримінального середовища, а також російські агенти чи диверсанти.

У межах розслідування співробітники СБУ провели низку оперативних закупок і вилучили з незаконного обігу близько 40 кілограмів вибухових речовин та напалму.

Проведені експертизи підтвердили, що вилучені речовини є вибуховими.

На завершальному етапі спецоперації правоохоронці затримали трьох активних учасників групи після збуту чергової партії вибухівки.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, у підпільному цеху та на складах із хімічною сировиною вилучили обладнання для виготовлення вибухівки, готову продукцію, компоненти для її виробництва, пакувальні матеріали, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру за статтями щодо незаконного виготовлення, придбання та зберігання вибухових речовин з метою збуту.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.