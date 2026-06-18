АТЕШ заявив про масовий вивіз сімей чиновників і співробітників ФСБ з Криму

Партизанський рух «АТЕШ» заявив про зростання активності серед представників окупаційної адміністрації та російських силових структур у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється в Telegram-каналі руху «АТЕШ».

За твердженням учасників руху, на тлі ударів Сил оборони України все більше представників окупаційної влади та співробітників ФСБ нібито намагаються вивезти свої родини та цінне майно за межі півострова.

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В «АТЕШ» стверджують, що їхні агенти фіксують підвищений попит на перевезення особистих речей та організацію виїзду з Криму.

Також рух заявляє, що серед представників окупаційних структур часто згадується дата 21 червня, до якої багато хто нібито прагне завершити переїзд своїх близьких.

«Такі дії добре демонструють реальні настрої серед тих, хто роками переконував населення в повній безпеці півострова. Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур воліють готувати шляхи відступу для себе та своїх близьких», — йдеться у повідомленні.

У русі додали, що продовжують отримувати інформацію з різних структур на території окупованого Криму та стежать за подальшим розвитком ситуації.