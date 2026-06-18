СБУ перехопила документ РФ, який спростовує удар українського дрона по автобусу в Брянській області

Служба безпеки України заявила, що отримала російський документ, який спростовує причетність України до інциденту з автобусом, у якому перебували громадяни Білорусі, у Брянській області РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ оприлюднила документ РФ щодо вибуху автобуса з білорусами в Брянській області / Фото: СБУ

За даними спецслужби, йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру державної установи Брянської області «Безопасный регион», яку СБУ отримала під час контррозвідувальних заходів.

У документі зазначається, що на момент інциденту в районі події не було зафіксовано українських безпілотників.

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Зокрема, згідно з перехопленою довідкою, так званий Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не виявив БПЛА в районі інциденту. Також інформацію про польоти безпілотників не підтвердив черговий радіолокаційного батальйону в населеному пункті Супонево Брянської області.

Крім того, за даними документа, черговий 32-ї дивізії російських окупаційних військ також не підтвердив присутність безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі в момент події.

У СБУ заявили, що ці дані дають підстави вважати інцидент з автобусом спецоперацією російських спецслужб.

«Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб», — зазначили у відомстві.

У спецслужбі нагадали, що Росія раніше неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками самої РФ, використовуючи подібні випадки для інформаційно-психологічних операцій та тиску на Україну на міжнародній арені.

Водночас СБУ наголосила, що Україна та Сили безпеки і оборони дотримуються законів і звичаїв війни та завдають ударів виключно по законних військових цілях.