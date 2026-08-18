Україна проводить бойові випробування власної керованої авіабомби з дальністю до 100 км

Україна проводить бойові випробування власної керованої авіаційної бомби з дальністю застосування від 20 до 100 км і бойовою частиною вагою 250 кг.

Про це в етері Еспресо розповів засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, українські розробники працювали над цим озброєнням тривалий час, а цього року вдалося перейти до практичних результатів.

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«Дальність від 20 до 100 км, потужність 250 кг і відбуваються вже іспити по-бойовому застосуванню, включено в проплату, масштабування, бо це нам дуже потрібно», — сказав Романенко.

Він також наголосив на важливості використання української авіаційної зброї разом із західними літаками, зокрема F-16 та Mirage. За його словами, їхня ефективність суттєво зростає за належного інформаційного забезпечення.

Окремо Романенко звернув увагу на можливості F-16 із ракетами ERAM. За його оцінкою, вони можуть забезпечувати ураження цілей на відстані від 450 до 900 км та сприяти зниженню балістичного потенціалу Росії.

Водночас генерал зазначив, що для повноцінного використання цього потенціалу Україні потрібні рішення Сполучених Штатів.

«Треба зняти два дозволи американські. У нас все є, так надайте дозволи», — заявив Романенко.

За його словами, йдеться про дозвіл на застосування американської зброї для ударів по балістичному потенціалу РФ, а також про можливість використовувати американські розвідувальні дані для таких операцій.

Романенко також зазначив, що важливу роль у цьому має відігравати інформаційне забезпечення, зокрема із використанням супутникових систем зв’язку.