        Економіка

        EVA попередила про можливі затримки замовлень після російської атаки на склад у Броварах

        Віктор Алєксєєв
        18 Серпня 2026 12:25
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        У Броварах російська атака пошкодила розподільчий центр EVA / Фото: Facebook Лінія магазинів EVA
        У Броварах російська атака пошкодила розподільчий центр EVA / Фото: Facebook Лінія магазинів EVA

        У Броварах Київської області вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі EVA, який обслуговує магазини та інтернет-магазин EVA.UA.

        Про це повідомила лінія магазинів EVA у Facebook.

        За наявною інформацією, люди не постраждали. На місці триває гасіння пожежі.

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        У компанії зазначили, що поки рятувальники працюють, точно оцінити масштаби пошкоджень неможливо.

        Попередньо, могли постраждати як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари постачаються до магазинів мережі.

        Через це частина товарів може тимчасово бути відсутньою в окремих магазинах, а виконання деяких інтернет-замовлень може затриматися.

        У EVA повідомили, що якщо ситуація вплине на конкретні замовлення, працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтами після уточнення всіх обставин.


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