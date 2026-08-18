EVA попередила про можливі затримки замовлень після російської атаки на склад у Броварах

У Броварах Київської області вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі EVA, який обслуговує магазини та інтернет-магазин EVA.UA.

Про це повідомила лінія магазинів EVA у Facebook.

За наявною інформацією, люди не постраждали. На місці триває гасіння пожежі.

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У компанії зазначили, що поки рятувальники працюють, точно оцінити масштаби пошкоджень неможливо.

Попередньо, могли постраждати як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари постачаються до магазинів мережі.

Через це частина товарів може тимчасово бути відсутньою в окремих магазинах, а виконання деяких інтернет-замовлень може затриматися.

У EVA повідомили, що якщо ситуація вплине на конкретні замовлення, працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтами після уточнення всіх обставин.