        Економіка

        Herbalife відновила роботу в Україні після удару РФ по складу партнера

        Віктор Алєксєєв
        18 Серпня 2026 14:22
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        Будівля штаб-квартири компанії «Herbalife» / Фото: DepositPhotos
        Будівля штаб-квартири компанії «Herbalife» / Фото: DepositPhotos

        Після знищення логістичного складу партнера Herbalife у Київській області компанія відновила приймання та виконання замовлень в Україні.

        Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на пресслужбу Herbalife.

        Склад компанії «Raben Україна» був знищений 5 серпня внаслідок масованої російської атаки на Київщину.

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        Після удару Herbalife перебудувала логістику та перенаправила комплектацію замовлень до логістичного хабу Raben у польському Кракові.

        Приймання та виконання замовлень в Україну компанія відновила 13 серпня. Перше консолідоване відвантаження з Кракова має вирушити в Україну 18 серпня, наступне заплановане на 20–21 серпня. Надалі відвантаження планують здійснювати двічі на тиждень.

        У Herbalife також повідомили, що після відновлення роботи незалежні дистриб’ютори підтримали бренд, і за перші три дні обсяг замовлень сягнув 150% від показника за аналогічний період попереднього місяця.

        Компанія зазначила, що вже виконала третину замовлень, зроблених до 5 серпня. Решту обіцяють сформувати та відправити найближчими днями.


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