Herbalife відновила роботу в Україні після удару РФ по складу партнера

Після знищення логістичного складу партнера Herbalife у Київській області компанія відновила приймання та виконання замовлень в Україні.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на пресслужбу Herbalife.

Склад компанії «Raben Україна» був знищений 5 серпня внаслідок масованої російської атаки на Київщину.

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Після удару Herbalife перебудувала логістику та перенаправила комплектацію замовлень до логістичного хабу Raben у польському Кракові.

Приймання та виконання замовлень в Україну компанія відновила 13 серпня. Перше консолідоване відвантаження з Кракова має вирушити в Україну 18 серпня, наступне заплановане на 20–21 серпня. Надалі відвантаження планують здійснювати двічі на тиждень.

У Herbalife також повідомили, що після відновлення роботи незалежні дистриб’ютори підтримали бренд, і за перші три дні обсяг замовлень сягнув 150% від показника за аналогічний період попереднього місяця.

Компанія зазначила, що вже виконала третину замовлень, зроблених до 5 серпня. Решту обіцяють сформувати та відправити найближчими днями.