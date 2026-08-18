На Закарпатті працівників ТЦК підозрюють у фіктивній мобілізації 329 людей

На Закарпатті ще п’ятьом працівникам районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у справі про фіктивну мобілізацію 329 людей.

Про це повідомила Національна поліція України.

Раніше у цьому кримінальному провадженні підозри отримали начальник одного з районних РТЦК та СП та його заступник. Подальше розслідування дозволило встановити ще п’ятьох працівників центру, яких підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до системи «Оберіг».

Реклама

Реклама

За даними поліції, серед осіб, яких у системі позначили як мобілізованих, були навіть громадяни, які вже проходили службу у Збройних силах України, а також померлі.

Правоохоронці встановили, що навесні цього року керівник РТЦК та СП і його заступник, який очолював відділення рекрутингу та комплектування, використовували власні кваліфіковані електронні підписи для внесення до «Оберегу» даних про нібито призваних на військову службу громадян.

За допомогою електронного підпису начальника до системи внесли дані про фіктивний призов 162 осіб, а за допомогою підпису його заступника — ще 108 військовозобов’язаних.

Після викриття керівництва центру правоохоронці встановили інших працівників РТЦК та СП, які могли бути причетні до схеми. Йдеться про начальника та операторів мобілізаційного відділення і групи обліку офіцерів запасу.

За даними слідства, вони внесли недостовірні відомості ще щодо 59 військовозобов’язаних. Таким чином загальна кількість осіб з ознаками фіктивного призову сягнула 329.

У поліції зазначили, що таким способом посадовці штучно збільшували показники мобілізації: у системі громадяни значилися призваними на військову службу, хоча фактично до військових частин їх не направляли. Для звітності також складали поіменні списки нібито мобілізованих осіб.

П’ятьом працівникам РТЦК та СП повідомили про підозру в несанкціонованих діях з інформацією, вчинених у складі організованої групи.

Начальнику РТЦК та СП і його заступнику також повідомили про нові підозри, зокрема у службовому підробленні.

Наразі правоохоронці завершують досудове розслідування для подальшого направлення до суду обвинувального акта щодо сімох учасників організованої групи.