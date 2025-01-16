Суспільство

У Дніпрі біля пляжів з’явилися загадкові нафтові плями

16 Січня 2025 18:17
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Нафтові плями біля пляжу у Дніпрі. Фото: Анна Гончаренко/"Відомо"
Нафтові плями біля пляжу у Дніпрі. Фото: Анна Гончаренко/"Відомо"

Екологічна ситуація у Дніпрі залишає бажати кращого

У Дніпрі місцеві мешканці фіксують погіршення стану річки Дніпро, особливо в прибережній зоні. Останній таки випадок стався біля пляжу на житловому масиві Придніпровський. Люди помітили загадкові плями, які нагадують нафтові, при цьому вони щодня збільшуються у розмірах, а їхнє походження, як зазначають новини Дніпра, викликає багато питань, відповідей на які не дають ані екологи, ані місцева влада.

Як зазначає видання «Відомо», припущень є кілька. Головне – на якомусь з підприємств стався витік мазуту, який начебто ліквідували, проте вберегти прибережну зону і акваторію річки не вдалося. Інше припущення – це може бути пов’язане із постійними обстрілами росіянами. Річ у тім, що саме в цьому районі розташована Придніпровська ТЕС, по якій випустили десятки ракет. Внаслідок останнього ракетного удару було пошкоджено також інфраструктуру – люди вже кілька тижнів перебувають без опалення, хоча ремонтні роботи ведуться. Можливо, нафтові плями – це побічний ефект самих обстрілів.

Є й третя складова – наслідки руйнування Каховської ГЕС. Минулого року фахівці відібрали проби ґрунтів уздовж берегів річки Дніпро у Запоріжжі та навколо Каховського водосховища. Дослідники проаналізували чотирнадцять проб: одинадцять із відкладень колишнього водосховища, дві проби ґрунту з воронки від удару російської ракети С-300 та одну пробу ґрунту з промислового району поблизу акваторії Дніпра. 

Зразки були зібрані у два раунди та протестовані на широкий спектр забруднюючих речовин, включаючи пестициди, важкі метали, нафтові вуглеводні або так звані вічні хімікати. Експерти виявили значне забруднення нафтовими вуглеводнями.

Як би там не було, нафтові плями біля пляжу у Дніпрі – це реальність. Ситуація викликає занепокоєння серед мешканців Придніпровська, тому що річка є важливим екологічним ресурсом, і будь-яке забруднення може мати серйозні наслідки для флори та фауни водойми. Мешканці звертають увагу на те, що подібні випадки можуть бути небезпечними для здоров’я людей і тварин, які контактують з водою. Багато хто висловлює занепокоєння щодо можливого впливу на якість питної води в регіоні, адже це може спричинити серйозні екологічні та санітарні проблеми.

Найближчим часом тут візьмуть зразки води та прибережних речовин, щоб зробити відповідний аналіз і мати об’єктивну картину того, що відбувається.


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