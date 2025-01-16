Команда Трампа готує план нафтових санкцій проти Росії, – Bloomberg

Радники обраного президента Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною найближчими місяцями і водночас чинити тиск на Іран і Венесуелу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

“У п’ятницю адміністрація Байдена ввела найбільш руйнівні санкції щодо російської торгівлі нафтою з усіх західних держав на сьогоднішній день. Цей крок поставив питання, як Трамп ставиться до цих заходів, з огляду на його прагнення якнайшвидше закінчити війну РФ проти України”, – пише видання.

Команда Трампа розглядає два основні підходи

Один набір політичних рекомендацій – якщо нова адміністрація вважатиме, що вирішення конфлікту в Україні вже близько – включає деякі заходи доброї волі щодо санкціонованих російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

Другий варіант передбачає розширення санкцій і ще більше посилення тиску.

Підхід, який зрештою обере Трамп, матиме вирішальне значення для світового ринку нафти. Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали майже на 5 доларів за барель з моменту оголошення про заходи Байдена. Деякі аналітики очікують подальшого зростання, що призведе до підвищення вартості палива в усьому світі.

За словами співрозмовників, плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку залежать від самого обраного президента.