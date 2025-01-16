“Національний кешбек”: українці накопичили 1 мільярд гривень

Українці накопичили 1 мільярд гривень від початку дії програми “Національний кешбек”. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Лише за грудень 2024 року та першу половину січня 2025 року громадяни отримали 606 мільйонів гривень кешбеку (436 мільйонів у грудні та 170 мільйонів у січні).

Накопичені кошти будуть виплачені наприкінці лютого 2025 року.

Програма охоплює 4,7 мільйона користувачів, серед яких 65% жінок і 35% чоловіків. До неї долучилися 20 банків, 1672 виробники та понад 355 тисяч товарів українського виробництва.

Програму “Купуй українське” було започатковано за ініціативи президента Володимира Зеленського. Її мета — стимулювати купівлю вітчизняних товарів і залишати українські кошти в економіці країни.

Проєкт стартував у вересні 2024 року, держава виділила на його фінансування 3 мільярди гривень, у 2025-му — заплановано ще 6 мільярдів.

Згідно з умовами, покупці отримують кешбек у розмірі 10% від вартості придбаного українського товару. Максимальний місячний кешбек на одну особу — 3 тисячі гривень, мінімальний — 2 гривні.