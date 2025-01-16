Суспільство

Помер легендарний режисер і сценарист Девід Лінч
16 Січня 2025 20:38
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Американський кінорежисер Девід Лінч / Фото: facebook/davidlynchofficial
Американський кінорежисер Девід Лінч / Фото: facebook/davidlynchofficial

Американський кінорежисер Девід Лінч помер у віці 78 років. Чотири роки тому в кінематографіста знайшли емфізему.

“З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть людини і митця Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби ви залишили нас наодинці в цей час. У світі утворилася велика діра від того, що його більше немає з нами. Але, як він казав: “Дивіться на пончик, а не на дірку”, – йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

Девід Лінч – один із найважливіших класиків авторського кіно. Відмінними рисами його фільмів є сюрреалістичність і безліч різних трактувань.

Масовому глядачеві Лінч відомий насамперед як творець телесеріалу “Твін Пікс”, що вийшов на початку 1990-х років і справив величезний вплив на подальший розвиток індустрії серіалів. У 2017 році Лінч зняв продовження серіалу – “Твін Пікс: Повернення” – це стало його останньою роботою.

Серед інших відомих робіт Лінча – “Малголланд Драйв”, “Людина-слон”, “Синій оксамит”, “Шосе в нікуди”.

Лінч – лауреат “Оскара”, “Золотої пальмової гілки” та “Золотого лева”.


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